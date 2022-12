Station d’épuration des Niayes: Le DG de l’Onas insiste sur la performance

Le Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (Onas) a eu droit ce mardi, à des explications sur le processus de traitement et la valorisation des sous-produits de l’assainissement.



Un exposé explicite a été faite à la station d’épuration et de traitement des boues de vidange. « Des instructions ont été données pour que des études soient menées dans ce sens », a déclaré Mamadou Mamour Diallo, interpellé sur la situation des prestataires de l’Onas qui attendent un recrutement depuis longtemps.



« Cette une question très sérieuse. Elle a été soumise à mes prédécesseurs. Je vais la prendre en charge par un recrutement progressif sur la base de la capacité d’absorption de l’Onas, en tenant compte des critères d’ancienneté, de compétence et de performance », rassure-t-il.