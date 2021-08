Stations de pompage des eaux à Keur Massar: 7,5 milliards F CFA déjà payés pour des travaux inachevés Pour l'efficacité des stations de pompage , il faudra repasser car déjà, 1,8 milliards F CFA ont été décaissés, mais rien que du toc, signifie Libération.

Le marché a été attribué à Sahe depuis le 18 mai 2021. A la date du 24 août 2021, Sahe avait installé deux électropompes, dont une qui ne marchait pas, sur les vingt sept (27).



Malgré 838 millions de francs CFA empochés, Yuanda international peine à livrer tous les tuyaux de refoulement.

Les sapeurs pompiers se sont substitués, avec efficacité et rigueur, aux entreprises défaillantes pourtant grassement et entièrement payées par l'Adm.



