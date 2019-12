Statistiques agricoles: Aymérou Gningue répond à Cissé Lô

Moustapha Cissé a douté de la sincérité des statistiques sur l’agriculture sénégalaise, notamment sur l’autosuffisance en riz. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar a tenu à lui répondre. «Quelqu’un a dit, ici, qu’il doutait de la véracité des chiffres sans en apporter aucune preuve. Mais il faut préciser que les choses sont évaluées de la même manière qu’auparavant. Rien n'a changé. Au contraire, nous les avons améliorés. De plus, aujourd'hui, tous ceux qui mangent ici à l'Assemblée nationale consomment le riz de la vallée», a-t-il indiqué.



Et d’enchainer : «La production de pomme de terre et d'oignon est tellement abondante qu'elle peut nourrir tout le pays. Certains, en parlant d’autosuffisance en riz, parlent des cargaisons de riz au port. Il faut faire attention, car des importations du Mali et de la Guinée-Bissau passent par ici», précise le député.

