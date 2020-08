Statistiques de l’ANSD: Boubacar Camara émet des réserves Babacar Camara a formellement contesté la façon dont l’ANSD veut faire comprendre la pauvreté au Sénégal. Invité de l’émission Jury du dimanche, il s’est exprimé sur les dernières statistiques de l’ANSD, selon lesquelles le Sénégal est passé, en termes de taux de pauvreté, de 46 % autour de 37%.

Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Août 2020 à 17:59 | | 0 commentaire(s)|

Très sceptique quant à ces résultats, il l’ancien candidat à la présidentielle de 2019, recalé aux parrainages s’interroge : « Ce sont des statistiques qui partent de quoi ? » Poursuivant, il rappelle que les statistiques de l’ANSD obéissent à des règles qui ne permettent pas de rendre compte de la réalité de la pauvreté au Sénégal. « Aujourd’hui quel est le taux de résilience lié à la solidarité dans les familles ?



Le système économique qu’on a, on nous fait croire à des constantes, à des macro-économiques qui ne reflètent pas la réalité. Je ne conteste pas les statistiques de l’ANSD. Je conteste formellement la façon dont veut nous faire comprendre la pauvreté », précise le leader de la Coalition Fippu.



« La pauvreté de quelqu’un c’est quand il a un loyer à payer et qu’il ne peut pas le payer. La pauvreté de quelqu’un c’est quand, du matin au soir, il cherche de quoi manger tous les jours. La pauvreté, c’est quand tu travailles et qu’il y a 200 000 jeunes qui, tous les jours, tous les ans viennent demander de l’emploi et qu’ils ne l’ont pas », a-t-il soutenu.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos