Stock de sécurité de médicaments de six mois - Le Sénégal avait tout prévu «Aujourd’hui, nous avons un contexte sanitaire exceptionnel, la Covid-19. Dès que la pandémie a touché la Chine, on voyait cela de loin, mais on se disait attention, il faut se préparer", a déclaré la DG de la PNA Dr Annette Ndiaye Seck.

Très tôt, nous avons essayé d’identifier, avec les professionnels de la santé, les produits prioritaires dont on aurait besoin et qui devraient être sécurisés. Nous avons ainsi sélectionné une centaine de médicaments et produits essentiels, y compris les équipements de protection. Pour faire de sorte que ces produits soient en quantité suffisante, aussi bien pour la consommation de routine que pour le stock de sécurité», a révélé la directrice de la Pharmacie nationale d’approvisionnement.



«Nous avons un stock de sécurité qui est en principe au moins de six mois». Toutefois, il faudrait qu’on fasse attention, parce que le stock de sécurité dépend également de la durée de vie des produits», prévient-elle.





