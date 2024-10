« Stop à la manipulation de presse » : Yoro Dia dément l'information de "Jeune Afrique" sur Macky Sall D’après "Jeune Afrique", Macky Sall va rester au Maroc durant la campagne pour les législatives. L'ancien président craindrait d'être arrêté et traduit en justice à son retour au pays.

Stop à la manipulation de presse. « Ce n'est pas Macky Sall qui a peur mais c'est Diomaye et Sonko qui paniquent depuis que Macky Sall est tête de liste. Macky Sall n'a rien à se reprocher et est libre de venir au Senegal quand il veut. Le seul problème est qu'en bon républicain, il respecte une tradition qui remonte à Senghor qui consiste à s'installer à l'étranger pour ne pas gêner son successeur », a soutenu l’ancien Ministre, porte-parole de la Présidence, Yoro Dia.



Ainsi, il précise que cette tradition a été respectée par tous les anciens Présidents. « La seule nouveauté est que Macky Sall se comporte en chevalier républicain face à un pouvoir qui n'a pas le code d’honneur républicain. C'est ridicule d'annoncer l'arrestation d'un ancien Président pour un hypothétique déficit budgétaire », retient-il.



Donc, dit-il, Biden aurait la chaise électrique et Macron la guillotine. Le pouvoir doit faire preuve de sérénité, car la peur est toujours mauvaise conseillère. « Allons aux législatives et le peuple va trancher malgré les conditions calamiteuses dans lesquelles, les partis et coalitions ont été mises pour le dépôt des listes !



