Stratégie hub aérien: Abdoulaye Dièye, DG de l'Aibd, recueille les prières du Khalife Général des Mourides Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Août 2023 à 19:48 | | 0 commentaire(s)| A quelques jours du Magal annuel de Touba, le ballet des hommes politiques et d'autres personnalités dans la ville sainte a démarré. Ce vendredi 25 août, une délégation de l'aéroport International Blaise Diagne conduite par le Directeur Général, Abdoulaye Dieye, a été reçue par le khalife Général, Serigne Mountaka Mbacké. Devant ses hôtes, le guide religieux a formulé des prières pour le succès des projets démarrés par l'Etat du Sénégal pour faire du pays de la téranga un hub aerien sous régional.

"Je prie qu'Allah vous donne la force de réussir les projets que le président vous a confiés. Il vous a fait confiance en vous confiant des responsabilités. Que cette confiance soit nourrie de succès", a prié Serigne Mountakha Mbacké.



Le guide religieux a réitéré ses prières pour la paix, la concorde et la stabilité au Sénégal. Le Directeur Général a remercié le guide religieux pour les prières. « Le khalife est d'une dimension exceptionnelle. Il ne cesse de formuler des prières pour la paix, la stabilité et le développement du Sénégal. Notre pays a besoin de prières pour la paix et la réussite des ambitions du Président de la République, Macky



La Délégation a été également reçue par le Porte-parole du Khalife, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké à la résidence Khadim Rassoul.









