Stratégie portuaire nationale: Le Président Macky Sall demande l’accélération de sa mise en œuvre

Abordant la question liée à la mise en œuvre de la stratégie portuaire nationale, le président de la République rappelle, hier en Conseil des ministres, que le Sénégal demeure un pays à vocation maritime, position stratégique à consolider dans le temps et dans l’espace.



Par conséquent, le président Macky Sall demande, au gouvernement, d’accélérer la mise en œuvre de la stratégie portuaire nationale avec notamment la mise à niveau du Port autonome de Dakar, des ports secondaires et de leurs gares maritimes, l’exploitation effective et optimale du port de Ndakhonga, la finalisation des travaux du port minéralier et vraquier de Bargny - Sendou.



Bassirou MBAYE

Source : https://www.lejecos.com/Strategie-portuaire-nation...