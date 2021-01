Stratégie pour alpaguer un dealer : Un Commandant de la gendarmerie se déguise en femme … La tactique du commandant de brigade de gendarmerie de Kebemer a été payante et vraiment inattendue. Il s’est tout bonnement déguisé en femme, mettant une perruque et un jean déchiré pour pouvoir s'approcher d'un dealer sans éveiller ses soupçons.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Janvier 2021 à 09:30 | | 0 commentaire(s)|

C'est le journal « l’Obs » qui refile cette info sur l’incroyable stratégie d’un responsable de la gendarmerie.



La manœuvre a bien marché puisque le trafiquant a pu être alpagué, mais d’après « l’Obs », c’est après une course-poursuite durant laquelle l'homme a jeté le sachet de 7 cornets de chanvre indien qu'il détenait.



Il a été ensuite déféré au parquet et jugé pour tentative d'offre et de cession de chanvre indien.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos