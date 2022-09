Stratégie spatiale du Sénégal: Cheikh Oumar Anne conduit une délégation à Montpellier Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Oumar Anne, a conduit une mission officielle à Montpellier, en France pour faire le point sur la stratégie spatiale du Sénégal.

Selon un communiqué de son département ministériel, «cette mission va permettre de faire le point, d’échanger avec les autorités du centre spatial sur les cahiers de charge et d’avoir également un aperçu sur les installations, infrastructures et dispositions à prendre pour la construction future du centre de fabrication, d’assemblage, d’intégration et de test de satellites qui sera érigé à Diamniadio».



Le document souligne que le ministre et sa délégation veulent s’enquérir de l’état d’avancement de ce projet spatial. D’après le communiqué, «le premier satellite sénégalais devrait être mis en orbite en 2023 et des techniciens et ingénieurs du pays sont impliqués dans sa conception».



«C’est un projet visionnaire qui, à terme, va positionner le Sénégal parmi les pionniers du domaine spatial en Afrique grâce à sa politique et stratégie spatiale», ajoute la note. Laquelle précise que le ministère compte mener ce projet avec l’accompagnement du centre spatial universitaire de Montpellier concernant la formation des ressources humaines.



