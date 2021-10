Structuration de l’industrie pharmaceutique du Sénégal : Les acteurs livrent les résultats à mi-parcours

10 projets publics au lieu de 15; 15 projets privés, 05 métiers liés à l’industrie de la pharmacie, des réformes juridiques entre autres. Tels sont l’économie des résultats, à mi-parcours, des travaux menés ces trois dernières semaines par les groupes mis en place par le Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent (Bos-Pse). Des travaux qui entrent dans le cadre de la structuration de l’industrie pharmaceutique du Sénégal.



La restitution desdits résultats a fait l’objet, vendredi 8 octobre 2021, à Dakar, d’un atelier qui a enregistré la présence de toutes les parties prenantes au sommet desquelles les représentations des différents ministères de tutelle (santé, industrie, économie…), des Partenaires techniques et financiers (Ptf) etc.



Les travaux ont permis de fusionner des projets publics pour se retrouver avec 10 au lieu de 15 pour un financement global de 95,6 milliards de francs Cfa. Les projets publics sont entre autres, le Centre sous régional d’expertise chimique, biopharmaceutique et environnemental (Cechibiope), le Projet de renforcement de l’assurance qualité des médicaments et des produits de santé, le Projet de délocalisation de la pharmacie nationale d’approvisionnement, la Pharmacopée sénégalaise.



Quant aux projets privés, il s’agit, entre autres, de : 1 projet dans la Recherche/Développement, 12 projets dans la production, 1 projet dans la distribution et enfin 1 projet Transverse. Ces 15 projets privés requièrent, d’après les acteurs, un financement provisoire de 210,7 milliards Cfa.



Ils soulignent dans la foulée que 12 réformes prioritaires ont été identifiées lors du Pré-Lab et 09 sont structurées dans le Lab dont la mise en œuvre requiert un financement de 30 008 000 000 Cfa entre le quatrième trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2023.



La production de l’industrie pharmaceutique sénégalaise concernera des Phytomédicaments, des Solités massifs, des Médicaments génériques innovants des Dispositifs médicaux et Produits de dialyse et enfin des Vaccins et Bioproduits.

