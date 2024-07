Succès à l’âge de 40 ans : Le maître coranique autodidacte décroche son Bac

D’après Le Grand Panel, Oustaz Sy comme on le surnomme, a été retiré de l’école en classe de 5ème par son père pour se consacrer à l’apprentissage du Coran. En 2004, il est frappé par des problèmes de vue liés à la cornée, nécessitant de nombreuses opérations.



Malgré une forte myopie persistante, il réussit à surmonter ces obstacles, prouvant que l’âge n’est qu’un chiffre. En décrochant son baccalauréat cette année, il a montré que la détermination et la persévérance peuvent venir à bout de toutes les barrières.



« Si j’ai pu mémoriser le Coran, je peux bien mémoriser quelques théorèmes de mathématiques et des dates historiques, non ? », a-t-il plaisanté.



Selon le journal, c’est en ce sens que Mohamed El Moustapha Iyane Baba Sy appelle les maîtres coraniques à poursuivre des études supérieures pour combiner les connaissances traditionnelles et modernes.



Il exhorte également l'État à soutenir cette transition pour faciliter l'intégration des ressortissants des daaras dans le système éducatif moderne