Succès diplomatique à l'UNESCO: Le Sénégal élu, par acclamation, à la Vice présidence de la Conférence des Parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport La 7ème Conférence des Parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport(COP7) s'est tenue du 29 au 31 octobre 2019 au siège de l’Unesco à Paris. Tous les États parties à la Convention et les États membres de l'UNESCO étaient invités à participer à cette conférence statutaire organisée tous les deux ans. Plus d’une centaine de pays ont pris part aux travaux.



Le 30 octobre 2019, après une journée d'épuisante négociation avec la Zambie, représentée par une forte délégation dirigée par son Ministre des Sports, le Nigeria, représenté aussi par son Ministre (tous les deux candidats à la Vice présidence aussi nom du Groupe Africain), le Sénégal a été désigné, par acclamation, Vice-Président de la Conférence des Parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport.



Mis en minorité, le Nigeria a fini par accepter la proposition du Sénégal à savoir : laisser notre pays assurer la vice-présidence jusqu'au JOJ de 2022 et le Nigéria assurera la vice-présidence au-delà. Il s'agit, à n'en pas douter, d'une éclatante victoire diplomatique pour le Sénégal dans la perspective des Jeux Olympiques de la jeunesse (JOJ), acquise par la DPSU mais surtout grâce au leadership de notre pays et de son Président, S.E. Macky Sall. Le Sénégal sera représenté par son Ministre des sports, Matar Bâ.



M. Marcos Diaz, Vice-ministre des sports de la République dominicaine a été élu comme Président.















