Success Story : Aichatou Sar Evans de Dakar à la Silicon Valley

En 2014, avec des amis, elle fonde ZOOX, une start-up innovante spécialisée dans les voitures sans chauffeur. Grâce à des dispositifs intelligents (ordinateurs, caméras, et capteurs), ses véhicules conduisent de manière autonome. Ils sont capables de naviguer dans les villes, faire des virages, céder le passage aux piétons et plus encore !



Impressionné par cette technologie révolutionnaire, Amazon rachète ZOOX pour 1 milliard de dollars USD. Maintenant, vous pouvez rêver pendant que votre voiture vous conduit à destination.



Bravo à Aïcha Sarr Evans pour cet incroyable parcours !

