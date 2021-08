Success-story : Abdoulaye Dieng, patron de 6Point9, un jeune parti de rien

« J’ai commencé avec deux pantelons et aujourd’hui j’ai quatre magasins... »



Avec la réussite dans son business, son histoire peut-être citée parmi les success-story des jeunes sénégalais

« J'ai habillé les plus grandes stars du pays et je propose des créations entre 25.000 à 400.000 Fcfa."

Voici l’histoire jamais racontée de Abdoulaye Dieng, patron de 6Point9.