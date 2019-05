Succession de Béthio Thioune: la réplique de son fils, Serigne Saliou aux thiantacounes pro-Aïda Diallo

Certains thiantacounes ne veulent pas de Serigne Saliou comme remplaçant de son père à la tête du mouvement religieux. Et ils le lui ont fait savoir lors de la cérémonie de deuil. Les contestataires se rangent derrière Sokhna Aïda Diallo.



Mais Serigne Saliou Thioune a tenu à cracher ses vérités aux contestataires, en leur rappelant qu’il agit en qualité de fils aîné de Béthio, comme cela se fait en de pareilles circonstances. « Je ne suis pas venu, ici, pour vous diriger. Si je suis présent à cette cérémonie, c’est parce que c’est mon père qui est décédé. Donc, c’est normal que je sois là, mais je ne prétends pas vous diriger. Je ne vais plus accepter que de telles choses se reproduisent », assène-t-il.















