Succession de Cheikh Béthio : Sokhna Bator Thioune fait dans le clair-obscur Sokhna Bator Thioune, la seule des épouses de Cheikh Béthio Thioune qui était à Bordeaux avec son défunt mari a fait une déclaration, somme toute, trouble, qui n’est pas pour calmer la tension autour de la succession de Cheikh Béthio Thioune.

Samedi 11 Mai 2019

« Le plus important pour moi, ce n'est pas le titre de Jewrigne, mais c'est d'avoir été son épouse. Je n'ai aucune prétention, mais la vérité triomphera. Je peux vous dire, d'ores et déjà, que c'est Bordeaux que Cheikh Béthio Thioune a choisi », a-t-elle, en effet, déclaré, hier, à la salle d’attente de l’aéroport de Bordeaux, selon L’Observateur.

Rappelons que Serigne Saliou Thioune, fils aîné du Cheikh a été intronisé par son frère Khadim Thioune comme le légitime successeur de son père, selon la tradition mouride, Des Thiantacônes ont choisi Sokhna Aïda Diallo pour les diriger, disant vouloir se conformer aux recommandations du Cheikh.



