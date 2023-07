Succession de Macky Sall : BBY appelle à la sérénité, à la retenue et à l’union sacrée La coalition Benno Bokk Yakaar déplore les pertes en vies humaines et présente ses condoléances aux familles, suite au chavirement de pirogue qui a emporté 18 de nos enfants et qui s’inscrit dans un phénomène saisonnier de départs massifs durant la période d’été, que nous observons depuis de nombreuses années.

Nous saluons les efforts du Gouvernement et les mesures qui ont été prises et l’encourageons à les amplifier et les accélérer, en concertation avec tous les acteurs, pour offrir un meilleur avenir à notre jeunesse. Nous appelons tous les jeunes tentés par cette aventure, à revenir à la raison et à se refuser de se faire exploiter par des mafias qui s’enrichissent avec le trafic de migrants et sont chargés de procurer aux économies européennes, une main-d’œuvre sous-payée et non déclarée, quasi servile.



Nous dénonçons avec la plus grande vigueur, les allégations de certains manipulateurs, qui présentent cet élan suicidaire comme un acte d’héroïsme ou de révolte politique, alors qu’il ne s’agit que de tromper ces jeunes pour le plus grand profit de criminels bien connus.



Suite à la déclaration historique du Président Macky Sall, notre coalition a déclenché un processus devant permettre le choix d’un candidat d’unité et de consensus, en vue d’une victoire éclatante de Benno Bokk Yakaar, pour garantir la pérennisation de l’émergence économique de notre pays et l’amélioration continue du sort de notre peuple.



Nous savons que l’attente du nom de ce candidat de Benno Bokk Yakaar suscite une vraie passion auprès de nos camarades et de l’ensemble de nos concitoyens. Malgré ces passions compréhensibles, nous exhortons nos camarades à la sérénité, à la retenue et à l’union sacrée, pour une victoire éclatante de la grande majorité présidentielle.



Pour la coalition Benno Bokk Yakaar, le seul enjeu reste le Sénégal et la consolidation des efforts remarquables qui ont permis d’enregistrer les résultats très encourageants du PSE. La coalition Benno Bokk Yakaar exprime sa solidarité aux victimes des inondations et encourage le Gouvernement à poursuivre ses efforts en aménagement, en drainage et en traitement des urgences.



Enfin, la coalition Benno Bokk Yakaar salue le vote par l’Assemblée nationale, des projets de loi issus du Dialogue national. Ceci matérialise une avancée décisive, qui crée toutes les conditions d’une élection présidentielle inclusive, transparente et démocratique en février 2024.









