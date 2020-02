Succession de Macky Sall: des proches d’Aminata Touré répondent à Bara Ndiaye La réponse n’a pas tardé, après la sortie du directeur de la Maison de la presse, Bara Ndiaye, accusant Amadou Bâ et Aminata Touré de manœuvrer pour succéder à Macky Sall en 2024. Les partisans de la présidente du Conseil économique, social et environnemental ont vertement répliqué aux accusations du maire de Méwane. « Bara Ndiaye est irrespectueux, mais qu’il sache qu’il est trop petit pour dénigrer Aminata Touré. Aujourd’hui, l’engagement et la loyauté de Mme Aminata Touré envers le président de la République ne sont plus à démontrer. Il est temps que ces genres de dérives cessent au sein de l’Apr », a, en effet, déclaré Ablaye Diop, proche de la présidente du Cese à Kaolack sur la Rfm.

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Février 2020 à 10:27



