Succession de Tanor Dieng: Khalifa Sall exclu

Lundi 29 Juillet 2019

Le débat de la succession du défunt secrétaire général du PS, Ousmane Tanor Dieng, reste d’actualité dans le parti. Et les dissidents exclus sont écartés de toute prétention à ce poste.



Membre du bureau politique de ladite structure, Mamadou Mbodj Diouf a déclaré dans un entretien paru dans les colonnes du quotidien « Enquête », que l’ex maire de Dakar, Khalifa Sall et ses lieutenants, ne sont pas concernés par quelconque succession.



« Je pense que Khalifa choisi une autre voie qui lui a valu son exclusion. Les dissidents exclus ne peuvent être concernés par quelconque succession. Ils ne sont plus des militants. Ce n’est pas parce qu’Ousmane Tanor Dieng n’est plus là, que toutes les décisions prises jusque-là, devraient être caduques. »

