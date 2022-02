Sucre, huile et riz: Macky Sall baisse des prix de certains denrées

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Février 2022 à 20:56 | | 0 commentaire(s)|

Les prix de certaines denrées de première nécessité comme le riz, l'huile et le sucre vont connaître une baisse. La mesure a été prise en Conseil des ministres de ce jeudi. Ainsi, le kilogramme du riz passe de 300 FCfa à 275 F Cfa, le litre de l'huile brute passe de 1200 FCfa à 1100 Fcfa et le prix du kilogramme du sucre est ramené à 600 FCfa.



Aminata Assome Diatta, ministre du Commerce a confirmé cette information sur le plateau de la Rts. D’après elle, le chef de l'Etat, Macky Sall, a décidé de suspendre les droits de douane pour soulager les ménages Sénégalais.



Ainsi, elle estime que le baril est élevé. Donc, les produits importés seront de plus en plus chers. Mais, le président de la République a décidé de tout faire pour venir en aide au consommateur sénégalais.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook