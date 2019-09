Suicide : 800 000 cas par an selon l’OMS Comment prévenir le suicide? C’est cette pertinente question que se pose l’Organisation mondiale de la Santé l’OMS, suite aux chiffres effarants de cas de suicide détectés à travers le monde depuis 2016. L’accent est mis sur la prévention pour éviter ce fléau.

Les cas de suicide atteignent des proportions très inquiétantes à travers le monde, soit 800 000 cas par an. En d’autres termes, une personne se suicide toutes les 40 secondes.

C’est qui ressort des statistiques publiés hier lundi par l’Organisation Mondiale de la santé à Genève, des données qui portent sur 2016. Selon l’OMS, ce taux mondial a reculé de près 10% par rapport à 2010.

Les responsables de la santé mondiale voudraient que l’accent soit mis sur des modes préventions des suicides variés pour éviter les suicides.

