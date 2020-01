Suicide : Un homme retrouvé pendu dans la forêt classée de Tivaouane-Peulh

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Janvier 2020 à 08:41 | | 0 commentaire(s)|

Le corps d’un homme âgé d’une trentaine d’année a été retrouvé hier vers 17 heures pendu à la forêt classée de Tivaouane-Peulh.



Selon "L’As" qui donne l’information, la victime répondait de son vivant au nom d’Ibrahima Wade et habitait à Keur Massar. Alertés, les sapeurs-pompiers et les gendarmes se sont rendus sur les lieux pour faire le constat. Les pandores qui ont ouvert une enquête ont fait une réquisition pour l’évacuation du corps sans vie de Ibrahima Wade, à l’hôpital Aristide Le Dantec, pour les besoins de l’autopsie.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos