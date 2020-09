Suicide - Yacine Diagne engrossée par son père ou le récit posthume d'une victime Yacine Diagne a été engrossée par son père quand elle avait 17 ans et sa vie bascula dans un cauchemar indescriptible. A la veille de son décès, elle s'était confiée à Vox Populi.

L'acte interdit entraîna la mort de la victime, après 40 ans de souffrance dont son père est le grand responsable.

"Le jour où mon fils est venu m'acculer de questions, mes vieux démons se sont réveillés, me rappelant ce qui me rongeait depuis pr-s de 20 ans. Cela fait maintenant 40 ans, mais la souffrance est comme au premier jour", a-t-elle déclaré à Vox Populi, la veille de sa mort.





