Suicide à Linguère : Chute mortelle d’un homme dans un puits

Un drame s'est produit avant-hier dimanche, vers 8h au village de Balodji Sérère, une localité distante de 8 km de la commune de Déaly, dans le département de Linguère. En effet, un homme de 45 répondant au nom d'Omar Dione, est tombé mortellement dans l'unique puits du village profond de 75 mètres.



Selon une source familiale, la victime ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. Omar Dione, s’est jeté dans l’unique puits du village de Balodji sérère, ce dimanche. L’homme de 45 ans n’en est pas sorti vivant. Vers 8 heures, Omar a attendu que les membres de sa famille partent aux champs, pour aller vers le puits. Sur le lieu où la mort l’attendait, il enlève ses chaussures et se jette dans le puits.



Aperçu par un villageois au moment de sa chute, ce dernier a alerté les sapeurs-pompiers de Touba. Arrivés sur place, un élément des pompiers est vite attaché à une corde pour extirper le corps blessé du puits.



Au moment où il sortait le corps sans vie aux deux jambes fracturées, le sapeur Nourou s’est cogné la tête et s'est évanoui. Avec l'aide des villageois, le soldat du feu a été tiré d’affaire et conduit d’urgence à l’hôpital de Touba. Selon un proche, « son état s’est beaucoup amélioré », renseigne t-il.











