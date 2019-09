Suicide à la rue Carnot: Une Franco-Libanaise saute du 5e étage et se donne la mort

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Septembre 2019 à 17:47 | | 0 commentaire(s)|

Une Franco-Libanaise a mis un terme à sa vie. Elle a sauté du 5e étage d’un immeuble. L’incident s’est produit à la rue Carnot, non loin de la place de l’indépendance de Dakar.



Le suicidaire a rendu l’âme, tout juste après sa chute. Et les causes de ce suicide ne sont pas encore connues. Mais une enquête a été ouverte…

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos