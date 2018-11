Suicide au village de Katakel : Une jeune mariée de 28 ans se jette dans un puits Les habitants de la commune de Katakel ont eu droit, avant-hier, à un reveil brutal et douloureux. Ce, suite à la mort de la jeune dame Diaba Diané, qui a abrégé sa vie en se jetant dans un puits du village.



Les villageois de Katakel, une localité située dans le département de Kaffrine, sont encore sous le choc. Les habitants de ce paisible patelin, peinent toujours à réaliser la mort d’une des leurs, par suicide. Il s’agit de la jeune dame mariée et âgée de 28 ans, qui répondait au nom de Dioaba Diané. Elle a mis un terme à sa vie, dans la nuit du samedi au dimanche dernier, en se jetant au fond d’un puits du village.



Avisés par les populations de la commune, les sapeurs-pompiers de Kaffrine ne parviendront à extraire le corps sans vie de la défunte que le dimanche matin. La dépouille sera ensuite acheminée à la morgue de l’hôpital régional de Kaffrine, où les pandores locaux ont procédé aux constants d’usage.



En sus, les hommes en bleu qui ont ouvert une enquête, s’attèlent à crever l’abcès du mobile de la défunte jeune dame, mariée et mère de deux enfants (une fille et un garçon).









L’Observateur

