Suicide mystérieux : un père de famille se pend dans sa chambre au retour de la mosquée Abo Thiongane est mort, hier lundi, dans des conditions mystérieuses. Des membres de sa famille, qui sont venus l’appeler à prendre le dîner alors qu'il revenait de la mosquée après la prière du crépuscule, l’ont trouvé mort dans sa chambre. Il se serait suicidé selon leurs témoignages.

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Janvier 2020 à 07:58 | | 0 commentaire(s)|

«Il était parti à la mosquée faire sa prière. Dès qu'il est revenu, il est entré dans sa chambre. A l'heure du dîner, nous l'avons retrouvé pendu dans sa chambre. On ne sait pas les motifs de son acte. Il était marié et père de deux enfants. Il travaillait et était gérant de poulailler» a confié à la Rfm, Bassirou son cousin Bassirou Ndao

