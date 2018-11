Suisse : La Fondation « Une chance un cœur » sauve la vie de Matar Seck

Grace à la fondation Suisse « Une chance un cœur », Matar Seck, un jeune sénégalais a pu bénéficier de soins médicaux en Suisse, suite à un accident qui a failli lui coûter la vie.



La fondation Suisse, créée par Jean-Jacques Goy, cardiologue, a pour objectif principal de coordonner la prise en charge chirurgicale et médicale de jeunes patients en provenance de pays défavorisés, souffrant de cardiopathies qui risquent de mettre en danger leur pronostic vital et qui ne peuvent pas être traités ou pris en charge dans leur pays d’origine.



Sensible à la situation de Matar, cette fondation, qui vient en aide principalement pour les cas de cardiopathies graves, a voulu faire une exception pour sa prise en charge. « Aussi longtemps que dure la nuit il vient toujours une heure où le soleil se lève » se prononce Matar Seck avec beaucoup d'émotions. Avant de poursuivre : « je suis sénégalais, à l'âge de quatre ans, j'ai subi un accident qui m'a failli coûter la vie. 27 années qui passent, mais les séquelles de cet accident demeurent, jusqu'à risquer l'amputation au niveau de ma cuisse.



J'ai parcouru tous les grands hôpitaux du Sénégal et subit 7 greffes de peau ».



A l’en croire, sa vie ne semblait être rien, le désespoir s'installait jusqu'au moment où son chemin croisa la fondation "une chance un cœur". Des bénévoles de la fondation dont Nicoll Mougin Diakhoumpa, Sénégalaise résident en Suisse, des professionnels de santé au personnel de l'internat Chantemerle, autant de personnes au cœur d'or qui l'ont aidé à regagner le sourire. « Je suis persuadé que le meilleur reste à venir », se confie-t-il.



Par ailleurs, après l'avoir accompagné dans les démarches administratives pour préparer le voyage, Matar est arrivé en Suisse depuis fin Octobre 2018 et est très bien accueilli.



A peine posé les valises, il a commencé à rencontrer des professionnels de santé offrant leurs compétences et leur temps de façon entièrement bénévole. Grâce à la générosité de M. Jean Wegmüller, fondateur de l’école privée Suisse Chantemerle, Matar réside dans une chambre confortable de ce campus, aménagé façon chalet.



Fondée en 1966 par Mathilde et Jean Wegmüller, l'École Chantemerle est idéalement située près du Lac de Genève et des Alpes suisses, sur un magnifique terrain boisé où coule une rivière.



Les villes de Montreux et de Lausanne se trouvent à 15 minutes en voiture, et les Alpes suisses entourent le domaine. Chantemerle accueille aussi bien les internes que les externes, issus de tous milieux et de tous horizons, formant ainsi une communauté variée et intéressante.



Ce qui offre un cadre de vie chaleureux pour Matar, le temps de son séjour avant le retour au Sénégal.