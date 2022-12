Suite à la demande de Macky Sall : Les Usa soutiennent officiellement l intégration de l'UA au G20 Le président Joe Biden annoncera la semaine prochaine le soutien des Etats-Unis à l'admission de l'Union africaine au sein du groupe G20 des plus grandes économies du monde en tant que membre permanent, a déclaré vendredi un responsable de la Maison Blanche.

Biden fera cette annonce lors du Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique à Washington la semaine prochaine, a déclaré le conseiller de la Maison Blanche Judd Devermont, lorsque Biden rencontrera les présidents des pays africains.



"Nous avons besoin de plus de voix africaines dans les conversations internationales qui concernent l'économie mondiale, la démocratie et la gouvernance, le changement climatique, la santé et la sécurité", a déclaré Devermont.



Les États-Unis ont publié en août un nouveau document de stratégie pour l'Afrique subsaharienne, soulignant l'importance de la région, les menaces posées par la Chine et la Russie, et s'engageant à étendre la coopération en matière de défense avec des pays africains partageant les mêmes idées.



En novembre, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que Washington devrait faire les choses différemment pour aider l'Afrique dans ses besoins en infrastructures et qu'il était temps d'arrêter de traiter le continent comme un sujet de géopolitique et plutôt comme un acteur majeur à lui seul.

