Suite à la plainte de Fatoumata Ndiaye: Baye Niasse à la DIC

Mardi 28 Septembre 2021

L'activiste Fatoumata Ndiaye, pour avoir chanté les louanges du Président Macky Sall, accusée d’avoir reçu deux voitures et une maison d’une autorité proche du chef de l’Etat, avait porté plainte contre son camarade Baye Niasse.



D’après "Libération" online, ce dernier est actuellement en face-à-face avec Fatoumata Ndiaye à la Division des investigations criminelles (DIC).



Dans la même foulée, Outhmane Diagne, coordonnateur de la «mafia Kacc Kacci », a été convoqué lui aussi à la Dsc, à 15 heures. Ce, à la suite à la plainte déposée par Mouhamed Massaly.



Dans l’une de ses déclarations Outhmane Diagne affirmait que : « Ndawsi Tampi a été reçue plusieurs fois par Abdoulaye Diallo coco au Ministère. La dernière rencontre, c’était ce lundi 20 septembre à 18 h. Massaly modone dokh mbir mi (…) ».



Me Khoureichi Ba assiste à la fois Baye Niasse et Outhmane Diagne.



