Suite à la série d’inaugurations: Macky Sall félicite certains de ses Ministres

Mercredi 14 Juillet 2021

Revenant sur les récentes inaugurations et lancements de nouveaux projets d’envergure nationale, le Chef de l’Etat félicite le Ministre en charge de l’Industrie, le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement et le Ministre de la Jeunesse, pour la bonne organisation des cérémonies respectives de lancement de la 2ème phase du Parc industriel de Diamniadio, d’inauguration du DAC de Keur Momar SARR et de l’usine d’eau de Keur Momar SARR (KMS III).



Ces nouvelles infrastructures industrielles, hydrauliques et agricoles, consolidées et réalisées, illustrent la pertinence et la crédibilité du Plan Sénégal Emergent (PSE).



Le Président de la République demande au Gouvernement de poursuivre le rythme d’exécution rapide des projets dans l’innovation, et en mode "Fast Track", ce qui conduira inexorablement le Sénégal vers l’émergence.



