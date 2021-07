Suite à son décès: Baba Tandian rend hommage à Fambaye Fall Diop, ancienne Ministre

Faisant allusion à son retour au bercail au mois d’avril 1987, Baba Tandian avait décidé d’investir dans l’Imprimerie. Une décision intelligente et motivée. Puisque le jeune homme avait décidé d’orienter son investissement dans le domaine qu’il maîtrisait le mieux, en déhors du basket qui lui a permis d’avoir les ressources nécessaires.



Pour matérialiser son projet, la défunte Ministre Fambaye Fall Diop l’avait accueilli dans son bureau au Building administratif, pour prendre connaissance de son entreprise. Conscient de l’enjeu, Baba Tandian expose à Mme la Ministre, son investissement, estimé à près de 200 millions de FCfa.



Très disponible, Mme la Ministre Fambaye Fall Diop, relevant l’importance de l’investissement, avait décidé d’en parler au Chef d’Etat d’alors, Abdou Diouf, dès le prochain Conseil des Ministres. Aussitôt après cet entretien, elle avait déployé ses collaborateurs pour constater les équipements lourds que Tandian avait convoyés de l’Hexagone vers Yoff, dans les locaux de son entreprise.



Après la visite de ses services, la brave dame avait informé comme promis, le Président Diouf, en Conseil des Ministres, de l’engagement du jeune Tandian à investir dans l’imprimerie. C’est ainsi, se rappelle-t-il, que le Président Diouf avait pris la décision de faire inaugurer l’Imprimerie par Fambaye Fall Diop, « Maman porte-bonheur ». Et Diouf lui disait, « il faut soutenir ce jeune homme. Puisque, c’est la première fois qu’un émigré investit dans l’industrie. En plus, il ose s’installer en Banlieue, à Yoff au lieu de Dakar ».



Le Président Abdou Diouf, s’inscrivant dans une logique de motiver davantage, avait demandé à d’autres Ministres, dont Serigne Lamine Diop, Ministre de l’Industrie, Moussa Ndoye, Ministre de la Décentralisation et Mamadou Diop, défunt Maire de Dakar, d’être présents à l’inauguration de l’Imprimerie Tandian.



Toutes ces hautes personnalités au coeur de l’Etat, ont accompagné Mme Fambaye Fall Diop à cet évènement. « Mme Fambaye Fall Diop a été notre porte-bonheur. Depuis, nous avons progressé à pas de géant dans l'excellence », retient Baba Tandian.



L’Imprimeur orphelin de « Maman porte-bonheur » a saisi cette occasion, pour lui rendre un hommage appuyé. Après avoir adressé ses sincères condoléances à sa famille et, à son frère Pape Maël Diop, Tandian prie afin que Dieu ait pitié de son âme et l'accueille en Son Paradis.