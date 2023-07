Ensuite, le Ministre s'est rendu à l’hôpital Militaire de Ouakam, en compagnie de son collègue en charge du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises, Porte-Parole du Gouvernement, Abdou Karim Fofana, pour s’incliner devant la mémoire des disparus et prier pour le repos de leurs âmes.