Suite aux frustrations dans leur coalition : Me Moussa Diop bombarde YAW, tourne le dos et fait cap sur 2024 C’est désormais officiel. Le compagnonnage entre Me Moussa Diop et Yewwi Askan Wi c’est fini. En effet, la robe noire a fait le procès de la coalition Yewwi Askan Wi dont il a plaidé leur culpabilité par rapport à la confection des listes. Au début de ses propos, il est revenu sur les élections locales où il a sorti son propre argent pour battre campagne et ils ont obtenu « le meilleur score du Fouta ». D’après lui la cagnotte du Kopar Express a été partagée entre 4 localités : Dakar, Mbour, Ziguinchor et Mbacké. Avec Senegalactu.info.

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Juin 2022 à 18:15 | | 0 commentaire(s)|

« Après les élections, j’ai appelé tout le monde, ceux qui ont gagné comme ceux qui ont perdu », a martelé Me Moussa Diop. Car, « après les élections locales on devait changer les règles du jeu…il devait avoir une commission départementale d’investiture », a-t-il indiqué.



Ensuite, il annonce que certains ont proposé Khalifa parce qu’il est notre grand frère qu’on lui laisse proposer les listes. Mais, d’après le Boss d’AG Jotna : « Il a fait ses listes sans rendre compte à personne, nous avons été mis devant le fait accompli », a-t-il déploré.



Selon lui, AG Jotna n’a été investi nulle part. « S’ils disent que ceux qui ont perdu leurs départements on ne doit pas les investir alors Bassirou Diomaye Faye et Cheikh Tidiane Youm du Pur ont été tous battus », a-t-il affirmé.



D’après le Boss d’AG Jotna : »La liste est une liste de copains et de coquins voire même de coquines comme le disait Barthélémy Dias », a-t-il raillé ses désormais ex camarades de Yewwi Askan Wi.



« Je suis le seul avocat dans la conférence des leaders, Khébaté bakhoul », a-t-il fustigé. Ainsi, il a rappelé comment il a sauvé Yewwi à Saint Louis pendant les locales.



Revenant sur l’erreur de YAW, à Me Moussa Diop de s’interroger : « Comment peut on choisir une étudiante qui n’a pas l’âge requis et laisser des personnes de plus de 20 ans d’expérience ? Néanmoins kène douko wakh, kouko wakh niouni traître nga ».



Dans la foulée, il enfonce aussi Sonko : « Ousmane Sonko était impliqué dans la confection des listes car il avait dit à Barth qu’il n’était pas un leader. la liste nationale a été dressée par des Thiounés…la justice divine est venue Moussa Kalamoula bou bokoul kène dou bokk ».



De ce fait, il se demande son ostracisme au sein de ses pairs.

« Pourquoi j’ai été ostracisé , je n’ai jamais détourné ni commis de malversations car j’ai géré 90 milliards pendant 06 ans », a-t-il rappelé. Selon le Chef de file de AG Jotna, il a été victime de sa position dans la caisse d’avance. « Un homme d’État ne doit pas être rancunier, Monsieur Khalifa Sall a gardé cela depuis tout ce temps », s’est-il désolé à nouveau.



Enfin, il se projette sur son futur politique. « Certains voulaient m’éliminer de la Présidentielle de 2024 quand je postulais en 2012 certains étaient des étudiants », s’est-il moqué. Sur ce, il met fin à son compagnonnage avec YAW et fait Cap sur 2024.



« Ce qui m’intéresse c’est la refondation et je fais Cap sur 2024″.

Et ceci a le don de secouer ses militants présents qui scandent : « Moussa Diop Président ! ».



« Le Sénégal a besoin d’hommes et de femmes qui ont les mains propres », a-t-il conclu.



