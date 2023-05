Suite aux incidents à Tambacounda: Le coordonnateur du Pastef, Abdou Mbacke Samb et celui de Mimi 2024 Souleymane Dembélé, arrêtés Le coordonnateur du Pastef de Tambacounda, Abdou Mbacke Samb et celui de Mimi 2024 Souleymane Dembélé sont arrêtés par les forces de défense et de sécurité, suite aux incidents notés à l'entrée de la ville.

Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Mai 2023 à 03:40



Ousmane Wade