Suite dans l’affaire des affrontements à Médina Gounass : Le tribunal de Kolda relaxe 46 mineurs Tribune- Les 46 mineurs arrêtés à Médina Gounass suite aux affrontements intercommunautaires survenus le jour de la Tabaski ont tous été libérés ce mercredi. Le Tribunal de Kolda, après une audience tenue ce 2 juillet, a décidé de les relaxer des accusations de « trouble à l’ordre public, association de malfaiteurs, violence et voies de fait, meurtre, coups et blessures volontaires réciproques », entre autres.



Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juillet 2024 à 11:00 | | 0 commentaire(s)|

Les juges ont statué que ces enfants, désormais sous le régime de la liberté surveillée, devaient être confiés aux personnes civilement responsables. Lors de l'audience, il a été révélé que les mineurs avaient été victimes des comportements de leurs parents.



Les juges ont ainsi exhorté ces derniers à promouvoir un esprit de convivialité et de respect mutuel, afin de garantir un meilleur avenir à leurs enfants et à la cité religieuse, qui ne doit pas être ternie par de tels actes de violence.



Ce verdict a été accueilli avec soulagement par les membres des deux communautés présentes dans la cour du Tribunal. « C’est un verdict d’apaisement qui va accélérer le retour à la normale et contribuer au renforcement de la paix à Médina Gounass », a commenté un quinquagénaire sous le couvert de l’anonymat.



Les affrontements avaient profondément marqué cette cité religieuse, mais cette décision judiciaire marque un pas important vers la réconciliation et la stabilité. Les autorités et les leaders communautaires sont désormais appelés à redoubler d'efforts pour consolider cette paix et éviter que de tels incidents ne se reproduisent.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook