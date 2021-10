Suite du drame survenu à Mboro: La femme infidèle n’est pas morte à l’hôtel, mais à la Gendarmerie

Nous en savons un peu plus sur l’affaire de la femme mariée, surprise dans une auberge avec son amant, lui aussi, marié. Ils ont été surpris par une visite des gendarmes qui effectuaient des contrôles de routine.



Tous les clients de l’auberge « Dalal Gan », y compris le couple, ont été embarqués et acheminés à la gendarmerie pour des contrôles d’identité. Seulement, la femme mariée a piqué un malaise au sein de la Brigade, avant de rendre l’âme, renseigne Rewmi.



Donc, elle n’est pas morte à l’auberge. Son amant, Ch. Th. qui a été arrêté et déféré hier au parquet, a été libéré. Car, le mari de la femme décédée, a décidé de ne donner aucune suite judiciaire à cette affaire.

