Suite et pas fin de l’affaire « Sweet Beauté » : Les avocats de Ousmane Sonko vont adresser une nouvelle requête au Doyen des juges Les avocats de Ousmane Sonko, inculpé sous le régime du contrôle judiciaire pour viol et menaces de mort, réagissent après le réquisitoire du parquet- qui a demandé au magistrat instructeur, une mise en accusation du leader de Pastef.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Janvier 2023 à 10:25 | | 0 commentaire(s)|

D’après Senenews.com, Me Bamba Cissé et Cie vont adresser une nouvelle requête au Doyen des juges pour réclamer le réquisitoire définitif du parquet qui a demandé le renvoi du maire de Ziguinchor devant la Chambre criminelle pour jugement.



D’après "Les Echos" qui donne la nouvelle, la défense de Ousmane Sonko ne veut pas que le juge se laisse emporter par les arguments du chef du parquet de Dakar.



A signaler que le procureur fait fi des audios de Mc Niasse et des témoignages de Seydina Oumar Touré, Ndèye Fatou Sène (Mme Tall)…



En effet, le parquet ignore royalement tout et affirme qu’ils n’ont aucun rapport avec les faits visés.



