Suite et pas fin des Locales : Le camp du maire sortant de Nioro, dénonce le jeu de BBY Abdoulaye Bâ, le maire sortant de Nioro et ses partisans, ne sont pas contents du sort que leur a réservé BBY. Une coalition à laquelle ils appartiennent pourtant.

« Je voudrais rappeler et préciser que nous sommes de Benno Bok Yakaar. Depuis 2012, nous nous sommes investis dans cette coalition. Nous avons été à tous les RV et sur tous les fronts de Benno, défendant la politique du Président Macky Sall. Nous sommes comptables de tous les succès de Benno Bokk Yakaar de 2012 à ces élections. Par conséquent, c’est le Benno qui nous est redevable mais pas le contraire », a souligné Adama Dème, le plénipotentiaire du maire sortant Abdoulaye Bâ lors d’un point de presse.



« Le Benno qui avait décidé solennellement de reconduire tous ses maires sortants qui auraient bien travaillé, l’a fait pour toutes les communes du département, sauf pour la nôtre dont le maire Abdoulaye Bâ a été exemplaire sur toute la ligne et le restera toujours. Cette décision de l’écarter, lui seul, a été prise sans aucune explication. Personne ne nous a parlé, ne serait-ce que par courtoisie. Nous avons considéré que c’était du mépris et un affront. Nous avons refusé. Oui ! le combat nous a été imposé. Nous nous sommes battus, nous avons perdu mais nous n’avons pas démérité. Nous sommes tombés les armes à la main, à l’image de notre vaillante référence et ancêtre, Maba Diakhou Bâ », explique le sieur Dème.



« Chers amis, considérez tous que nous avons une victoire : une victoire pour la noblesse de notre attitude, une victoire pour avoir marqué d’une empreinte indélébile notre passage à la tête de la municipalité de Nioro, une victoire parce qu’il a fallu deux DG, un ministre conseiller, responsable de la Fondation de la Première dame, un PCA avec leurs mallettes d’argent, pour venir à bout de notre valeureux candidat. Nous avons aussi une victoire pour la force incontestable et incontournable que nous constituons », a conclu Adama Dème.













