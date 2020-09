Suivi COVID-19 de ce dimanche 20 septembre : 26 cas positifs, dont 04 importés,12 communautaires et 00 décès, d’après le Ministère Santé Le ministère de la Santé et de l’action sociale a fait le point sur la situation journalière de l’évolution de la Covid-19 au Sénégal, ce dimanche 20 septembre 2020. Sur 1 224 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 26 cas nouveaux cas de coronavirus (Covid-19). Soit un taux de positivité de 2,12%.

Les cas positifs sont répartis comme suit : 10 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé, 04 cas importés enregistrés à l’aéroport International Blaise Diagne de Diass et 12 issus de la transmission communautaire.



Ces cas communautaires sont recensés entre Rufisque 02, Bounkiline 01, Guédiawaye 01, Kolda 01, Maristes 01, Ngor 01, Pété 01, Richard Toll 01, Salémata 01, Thiès 01 et Tivaouane 01.



Patients guéris

107 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.



Cas graves

27 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux.



Décès

Aucun décès n’a été enregistré ce samedi 19 septembre 2020. L’état de santé des autres patients reste stable.



Cas recensés

A ce jour, 14 714 cas ont été déclarés positifs, dont 11 260 guéris, 302 décédés et 3 151 sous traitement.



