Suivi de la transition malienne : L'Union africaine salue l'annonce de la tenue du référendum
Rédigé par leral.net le Mardi 16 Mai 2023 à 23:10

Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a salué l'annonce faite le 5 mai dernier par le Président de la transition malienne, Colonel Assimi Goïta, de la date du référendum constitutionnel prévue le 18 juin prochain. L'Union africaine, membre du Comité local de suivi de la Transition au Mali, se félicite de l'annonce par les autorités maliennes, de la tenue du référendum constitutionnel le 18 juin 2023. Elle a, en outre, réaffirmé l'engagement de l'organisation panafricaine à continuer à accompagner les autorités maliennes dans la mise en œuvre du chronogramme devant aboutir à un retour à l'ordre constitutionnel en mars 2024. Le Président de la Commission de l'Union africaine, le tchadien Moussa Faki Mahamat, « salue tous les efforts déployés par les autorités de transition, y compris la mise en place de l'Organe électoral indépendant et des mécanismes respectifs visant à assurer l'opérationnalisation rapide et efficace du calendrier de la transition », souligne un communiqué de l'organisation panafricaine. Il a, en outre, appelé « les acteurs politiques maliens, les groupes religieux, la société civile et toute autre partie prenante à s'engager de manière constructive avec les autorités de transition dans la construction d'un État inclusif, démocratique et capable », poursuit le texte. Tout en s'engageant à ce que la Commission de l'Union africaine « continue d'accompagner les autorités et le peuple maliens dans la mise en œuvre efficace et sans heurts du mandat de transition », il a invité les autorités de la transition à « s'ouvrir résolument à tous les acteurs politiques et sociaux afin qu'ensemble, ils travaillent au succès du référendum en mettant l'intérêt du pays au premier plan », conclut la source. Outre l'Union africaine, le Comité local de suivi de la Transition au Mali est composé de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) et de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma). Mamadou Lamine DIEYE



