Suivi des interventions sociales de l’Etat: La mise en place effective du Registre national unique, recommandée

Mercredi 14 Juillet 2021

Sur le Climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Chef de l’Etat, demande, dans le cadre de sa politique d’inclusion sociale, au Ministre en charge du Développement communautaire, de veiller au suivi permanent de la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection sociale qui s’appuie sur les performances du Programme national des Bourses de sécurité familiale et du Programme d’Appui aux filets sociaux dont le monitoring doit être renforcé.



Le Président de la République indique, enfin, l’urgence d’un meilleur suivi des interventions sociales de l’Etat par la mise en place effective du Registre national unique (RNU).



Le Chef de l’Etata clos sa communication sur son agenda diplomatique, notamment sur sa visite d’amitié et de travail effectuée, les 12 et 13 juillet 2021, en République Islamique de Mauritanie.



