Sunderland: Ils voulaient en finir, l'idée d'une ado les a sauvés

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Juillet 2018 à 17:46 | | 0 commentaire(s)|

Une Britannique de 18 ans vient d'être officiellement honorée par la police de Sunderland (nord-est de l'Angleterre) pour avoir sauvé la vie d'au moins six personnes. Ces gens au bord du suicide ont finalement renoncé à passer à l'acte grâce à l'intervention de Paige Hunter. Sa méthode? Méticuleusement, la Britannique a attaché une quarantaine de messages réconfortants aux barreaux du Wearmouth Bridge, pont de Sunderland tristement réputé pour ses suicides.

Soigneusement rédigés sur des petites cartes colorées, les mots disséminés par Paige sonnaient tantôt comme des encouragements, tantôt comme des remises à l'ordre ou encore comme de douces caresses.

«Ne t'avise pas de renoncer à la vie. Pas ce soir. Pas demain. Jamais»

«Ca va aller mieux, accroche-toi»

«Fais une pause, arrête-toi, respire. Il y a de meilleures options, et tellement de gens qui t'aiment»

«Le monde est tellement mieux avec toi dedans»

«Depuis que j'ai accroché ces message, j'ai reçu beaucoup de commentaires. Les gens disent que ce que j'ai fait est très inspirant. C'est incroyable. Je ne faisais pas cela pour une récompense. C'était juste quelque chose que je voulais faire», explique Paige.

Une mère de famille a raconté sur Facebook, de manière anonyme, que les petits mots laissés par la jeune femme lui avaient sauvé la vie. Après avoir renoncé à mettre fin à ses jours, la Britannique a décidé de se faire aider. «J'avais juste besoin que quelqu'un me dise que ça allait aller», confie cette personne.

Sunderlandnow Anonymous post I want to say a massive THANKYOU!! to the young girl paige hunter for not only saving one life but for saving 2 and probably many more. At 6pm i went down to the bridge with every intention of ending my life to not only find when i get there bright coloured notes at least 40 each side. As i was about to climb over i stopped at a sign that said "be STRONG because things will get better, it may be stormy now but it never rains forever" and alot more. If it was not for paige i would have been at the bottom of the river and my family would have been broken. So THANKYOU!!! You are a beautiful young lady with heart of gold and deserve recognition for doing what you did Les autorités sont en admiration devant l'acte de Paige. «Pour quelqu'un de si jeune, elle a fait preuve d'une réelle maturité (...) Elle peut être fière d'elle», a réagi Sarah Pitt, cheffe de la police de Northumbria

(joc)



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook