Supervision des points de passage: Le Sénégal renforce sa sécurité aérienne et terrestre

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Octobre 2019 à 13:28 | | 0 commentaire(s)|

Le gouvernement du Sénégal a fait appel à l’expertise de l’Américain Securiport pour mieux superviser les points de passage stratégiques aériens et continentaux.



D’après le quotidien Enquête, “d’ici la fin de l’année 2019, 10 nouveaux postes frontaliers, y compris les ports maritimes et les frontières terrestres seront pleinement opérationnels avec un équipement de pointe et une technologie et logicielles de nouvelle génération.



Tous les points de passage important, d’entrée ou de sortie du pays, seront renforcés".

