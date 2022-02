Supporters des Lions bloqués à Dakar : Les explications d’Air Sénégal La compagnie Air Sénégal, fortement critiquée a donné sa version des faits après l’annulation du vol devant convoyer les supporters et familles des joueurs au Cameroun. «Dans sa volonté d’accompagner les supporters qui souhaitent assister à la finale disputée ce dimanche par nos Lions, Air Sénégal a mis en place 3 vols pour environ 750 passagers, dont un affrété auprès d’une compagnie européenne.

Ledit avion a été bloqué par l’aviation civile Capverdienne d’où il devait décoller pour arriver à Dakar. Les raisons de ce blocage sont en cours d’investigation», a-t-elle expliqué à travers un communiqué.



«Ce vol dit VIP d’environ 100 passagers a été annulé. Les deux autres vols ont décollé et sont arrivés à Yaoundé avec près de 600 supporters qui, pour un billet d’avion à 180.000 FCfa, seront pris en charge en termes de visa, repas, bus et ticket de stade», ajoute le document.



Air Sénégal «présente ses excuses à ses passagers, avec un accent particulier pour les familles des joueurs qui n’ont pas pu embarquer, y compris dans les deux vols qui sont partis suite au blocage des passerelles par certains passagers mécontents parmi le 100».



