Supposé avis de recherche : Mme Diéguy Diop Fall dément et réaffirme son engagement Dans une déclaration, Madame Dieguy Diop Fall, responsable politique de l'Alliance pour la République (Apr) et ancienne Directrice de l’Economie sociale et solidaire, a exprimé sa surprise suite à la vue d'un avis de recherche la concernant. Lors d'une intervention, elle a affirmé : « Je ne bouge pas du Sénégal, je suis chez moi. Si on a quelque chose à me reprocher, je suis là. »

Madame Diop Fall a réaffirmé son engagement envers son pays, déclarant sa volonté de défendre la paix et son soutien indéfectible au président Macky Sall. Elle a souligné sa détermination à ne pas céder à la peur, déclarant : « Je ne vais reculer d'un pas, je n'ai pas peur du tout. »



Cette situation suscite des interrogations sur le contexte politique actuel au Sénégal, alors que les tensions semblent s'intensifier. Les déclarations de Madame Diop Fall mettent en lumière son attachement à ses convictions et à sa loyauté envers son parti.



Alors que des appels à la paix et à la sérénité se font entendre, la responsable politique insiste sur le fait qu'elle est prête à faire face à toute situation. Son engagement envers son pays et son leader demeure inébranlable, malgré les défis qui se présentent.



