Supposé kidnapping : Coumba Kane parle et se défend L’histoire de son kidnapping a défrayé la chronique. Alors que le récit qu’elle servi seble relever de la légende, Comba Kane se défend.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Janvier 2020 à 10:07 | | 0 commentaire(s)|

« Je me connais, je sais où mettre les pieds et ce que j'ai enduré. Ceux qui me servent sur un plat de chien ne m'y trouveront pas…Je reviens de loin. Une personne prise en otage qui rentre chez elle saine et sauve, ça ne court pas les rues. C'est ce qui fait peut-être que des gens malintentionnés en arrivent à faire des déductions hâtives et dégradantes à mon endroit. Toutefois, je suis plus que sereine et quitte avec ma conscience », a-t-elle confié à L’Observateur.

« Lorsque je suis arrivée à Touba, après avoir échappé à mes ravisseurs, j'ai rencontré un de mes frères qui a aussitôt alerté le Commissaire de Touba. J'ai été acheminée à Dakar le vendredi 17 janvier. À un moment donné, je n'en pouvais plus et j'ai été internée à l'infirmerie de la Caserne Samba Diéry Diallo où j'ai été perfusée. J'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées », a-t-elle encore dit.



