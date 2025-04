Supposé soutien financier de la part du nouveau régime : Ndèye Khady Ndiaye rompt le silence

L’ex-patronne du salon « Sweet Beauté », Ndèye Khady Ndiaye, est sortie de sa réserve, pour répondre avec fermeté aux accusations selon lesquelles, elle aurait bénéficié d’un quelconque soutien financier de la part du nouveau régime.



Dans un ton empreint de colère et de frustration, elle a démenti catégoriquement ces rumeurs, assurant n’avoir reçu « ni appel ni merci » des autorités depuis leur accession au pouvoir. Reprise par le journal "Source A", Ndèye Khady Ndiaye a expliqué que ses propos faisaient suite à une attaque venant d’un membre de l’Alliance pour la République (APR), insinuant qu’elle aurait été financée par le gouvernement actuel. « i[Certains disent que je dispose d’un passeport diplomatique, mais ce qu’ils ne savent pas, c’est que [Bassirou Diomaye Faye] ne m’a jamais appelée, même pas pour me dire merci]i », a-t-elle lâché, amère, rapporte "Senenews".



Celle qui fut au cœur de l’affaire Adji Sarr, n’a pas manqué de rappeler les lourdes conséquences personnelles qu’elle a subies du fait de son engagement politique. « J’ai tout perdu à cause de ce projet. Aujourd’hui, certaines femmes qui n’ont pas levé le petit doigt, sont mises en avant, alors que moi, on m’ignore complètement », a-t-elle déploré.



Dans un cri du cœur mêlant rancœur et fidélité à ses convictions, elle conclut : « En mars 2021, j’étais au centre de tous les débats. Mais cette année, c’est comme si je n’avais jamais existé. Cela n’enlève en rien mon engagement pour ce pays, parce que j’ai fait tout cela par conviction. Et si c’était à refaire, je n’hésiterais pas ».