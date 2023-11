Supposée annulation de l’élection du bureau municipal de Orkadiéré : La vérité des faits ! Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Novembre 2023 à 11:06 | | 0 commentaire(s)|

Dans son édition de ce vendredi 3 octobre 2023, le journal « Sources A » a relaté que le maire de Orkadiéré (département de Kanel), Daouda Dia, par ailleurs nouveau ministre de l’Elevage et des Productions animales, « résiste » à « la Cour d’Appel de Saint-Louis, qui a annulé, depuis mars 2022, l’élection des adjoints au maire de sa […] Dans son édition de ce vendredi 3 octobre 2023, le journal « Sources A » a relaté que le maire de Orkadiéré (département de Kanel), Daouda Dia, par ailleurs nouveau ministre de l’Elevage et des Productions animales, « résiste » à « la Cour d’Appel de Saint-Louis, qui a annulé, depuis mars 2022, l’élection des adjoints au maire de sa commune », pour non-respect de la parité. Une information démentie par des responsables de ladite municipalité. En effet, présenté par ledit journal comme le deuxième adjoint au maire, Mamadou Issa Niang, a d’emblée précisé, qu’il est plutôt premier adjoint. Il a, en outre, rappelé que la mairie s’est pourvue en cassation et que le dossier n’est toujours pas vidé par les juges de la juridiction suprême. « Le maire Daouda Dia ne résiste pas sur la parité au niveau du bureau municipal, mais l’affaire est entre les mains de la justice grâce à un recours introduit, depuis un an, par la mairie devant la Cour suprême », a-t-il notamment confié à lesoleil.sn, site d’informations du quotidien national. Aussi a-t-il indiqué, « le sous-préfet Ibrahima Sougou, cité par le journal, est en retraite depuis 2019 et est remplacé par Al Hassane Ba Cissé». Mamadou Issa Niang a, enfin, tenu à préciser que le budget de la commune pour la gestion 2023 est bien validé, approuvé et est d’ailleurs en train d’être exécuté et pour preuve, les salaires des agents sont payés et les projets et programmes de la mairie sont bien fonctionnels ».



Source : https://lesoleil.sn/supposee-annulation-de-lelecti...

